Пашинян проведет встречу с Алиевым в Москве при посредничестве Путина 25 мая

Россия предложила Еревану и Баку организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
Глава армянского правительства проведет встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента России Владимира Путина. Переговоры состоятся 25 мая в Москве.
«Нам поступило предложение российской стороны провести трехстороннюю встречу на высшем уровне 25 мая в Москве при посредничестве президента России, мы это предложение приняли», — говорится в заявлении Пашиняна.
Ранее стало известно, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве 19 мая. В этот же день дипломаты переговорят с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.