Захарова назвала решение Чехии по земельным участкам вымогательством на госуровне

Требование властями Чехии платы за аренду территорий для нужд российских заграничных учреждений является вымогательством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Прага отменила договор, который предусматривал предоставление советской стороне земельных участков для загранучреждений на бесплатной основе. Теперь Москва ожидает официального уведомления от чешского руководства.
«Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства РФ, слова которой передает сайт МИД.
Ранее сообщалось, что кабмин Чехии отменил решение о передаче России в бесплатное пользование 59 земельных участков.