«Мир изменился». Дипломатическая активность ЮАР стала проблемой для Запада

А страны третьего мира в 2022 году получили новые возможности, которые они сейчас и используют, в том числе и заявляя о себе в новом качестве посредников и миротворцев на международной арене. Избавившись от оков зависимости от Запада, эти страны предпринимают попытки сформировать коалиционный внешнеполитический курс.