«Мир изменился». Дипломатическая активность ЮАР стала проблемой для Запада

Незападные страны избавились от оков зависимости от Запада и получили возможность заявить о себе в международном поле. И сейчас они делают то, что до 2022 года было немыслимо – формируют собственный внешнеполитический курс и выступают с инициативами.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Андрей Суздальцев, по словам которого мирные инициативы, с которыми выступают африканские и латиноамериканские страны, указывают на происходящие в мире перемены.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы к переговорам по мирным инициативам от стран Африки и Латинской Америки, но пока не видели их предложений «на бумаге».
А перед этим президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что говорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским от имени стран Африки, и оба главы государства согласились принять миссию африканских лидеров и рассмотреть их предложения по мирному урегулированию.
«Мы ответили на обращение к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка, – заявил по этому поводу Сергей Лавров. – Но пока, в отличие от наших китайских соседей, ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели».
Комментируя ситуацию, Андрей Суздальцев отметил, что само желание африканских и латиноамериканских государств присоединиться к миротворческой деятельности – это уже положительный фактор.
«Это хорошо, это даже отлично. До февраля этого года страны не-Запада предложений по урегулированию кризиса не выдвигали. Дорожку протоптал Китай: он предложил конкретный план, который в чем-то нас порадовал, а в чем-то не порадовал, как и Украину, – напомнил политолог. – И затем эта дорога открылась для всех стран не западного мира».
Причем Запад, по его словам, вообще был не рад мирному плану Китая, одним из главных пунктов которого является прекращение огня
От западных стран, добавил Суздальцев, вообще не приходится ждать реалистичных мирных инициатив.
«Западный мир живет в вассальных коалициях, и там выступить с самостоятельной инициативой невозможно. Обратите внимание, [президент Франции Эммануэль] Макрон обещал в апреле план – и где он?.. Плана нет», – отметил Суздальцев.
А страны третьего мира в 2022 году получили новые возможности, которые они сейчас и используют, в том числе и заявляя о себе в новом качестве посредников и миротворцев на международной арене. Избавившись от оков зависимости от Запада, эти страны предпринимают попытки сформировать коалиционный внешнеполитический курс.
«Они выдвигают свои инициативы, это было невиданным до 2022 года. Мир меняется, это как раз то, что мы называем уходом от однополярной системы к многополярной», – добавил политолог.
Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что приезд миротворческой миссии стран Африки в РФ может состояться уже этим летом – в середине июня или начале июля.