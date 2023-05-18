Эксперт Клупов рассказал, какой интерес представляет упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper

Упавший в Черное море в марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper был поднят на поверхность российскими поисковыми службами. Изучение его «начинки» поможет отечественным специалистам раскрыть некоторые технические секреты. Об этом в интервью «МК» заявил полковник ВС РФ в запасе Рустем Клупов.
По его словам, изучение элементов MQ-9 Reaper позволит получить информацию о системах управления и наблюдения американского дрона, а также о возможностях беспилотника вести радиоэлектронную, радиолокационную и оптикоэлектронную разведку. Также интерес представляет использование композитных материалов в конструкции аппарата.
Полученные сведения российская сторона сможет использовать для ведения борьбы с подобными видами БПЛА, а также использовать некоторые технические идеи в разработке отечественных моделей беспилотников, считает Клупов.