Эксперт Клупов рассказал, какой интерес представляет упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper

Упавший в Черное море в марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper был поднят на поверхность российскими поисковыми службами. Изучение его «начинки» поможет отечественным специалистам раскрыть некоторые технические секреты. Об этом в интервью «МК» заявил полковник ВС РФ в запасе Рустем Клупов.