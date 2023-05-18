Глава МИД РФ Лавров озвучил примерные сроки приезда мирной миссии Африки в Москву

Миротворческая миссия стран Африки нанесет визит в Россию летом текущего года. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, приезд африканской миссии может состояться в середине июня или начале июля. Российский министр иностранных дел пообещал согласовать точные даты встречи экспертов.
«Мы убеждены, что африканские страны, которые в последнее время проявляют интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию этой ситуации, прекрасно понимают ее геополитический контекст», — заметил при этом Лавров.
Дипломат добавил, что контакты РФ и Африки по разрешению конфликта на Украине подняты на обсуждение на экспертном уровне. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Уганды Джедже Одонго.