В зоне СВО трагически погиб автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин

Бард и автор текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО. Семья Истомина узнала об этом спустя год.
По словам близких, артист никому не сказал, что направляется в горячую точку. Родным он сообщил, что едет работать на стройку. Позднее оказалось, что Истомин записался добровольцем. Через год он перестал связываться и его признали пропавшим без вести.
«Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад», — информирует портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на его подругу Лейлу Расулову.
Истомина похоронили с воинскими почестями в Екатеринбурге. Ему должны выдать посмертно государственную награду.