Обозреватель The Drive заявил, что переданные Украине ЗРК Patriot были обречены на атаки ВКС РФ

Полученные Киевом зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства были обречены стать «магнитом» для российских ракет в зоне СВО. Об этом сообщает обозреватель Тайлер Роговэй в статье для издания The Drive.
Аналитик отметил, что Patriot выдает мощную электромагнитную сигнатуру, которая позволяет их оперативно обнаружить. Помимо этого, добавил он, для перемещения систем требуется длительное время.
«ЗРК Patriot будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части, были уничтожены», — объяснил Роговэй.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВС России гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ликвидировали пять пусковых установок ЗРК Patriot. Под удар также попала радиолокационная станция украинской армии.