Зависимое наблюдение. Выборы в РФ скрывают от лишних глаз

Представители обеих палат Федерального собрания предложили упразднить независимое наблюдение на выборах всех уровней в России. Предполагается, что доверенные лица кандидатов и избирательных объединений, а также журналисты, не трудоустроенные в редакциях на постоянной основе, больше не смогут присутствовать на участках для оценки процесса «со стороны».
С инициативой внести поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выступили члены Госдумы и Совфеда, в числе которых сенатор Андрей Клишас, депутаты Павел Крашенинников и Леонид Ивлев.
Судя по данным портала законодательной деятельности, нижняя палата парламента приняла законопроект во втором чтении накануне, 17 мая. Что изменится и насколько важна инициатива, разбиралась «Политика Сегодня».
Было — стало
Авторы поправок имеют опыт продвижения и последующего принятия поправок к законопроектам различного системного толка, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян.
В текущей ситуации инициаторы считают изменения актуальными, поскольку в преддверии единого дня голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года, вероятнее всего, допускают «историю с альтернативными оценками» хода выборов, предположил эксперт.
«Трактовка тех или иных действий [сторонними наблюдателями] как нарушение или ставящая под сомнение результаты протоколов на том или ином участке, сегодня [авторами инициативы] воспринимаются как серьезный дестабилизирующий фактор, и они готовы пойти на практически отказ от наблюдения за пределами состава избирательной комиссии», — объяснил собеседник издания.
Если поправки примут, доверенные лица кандидатов и избирательных объединений будут лишаться полномочий с окончанием агитационного периода — за сутки до дня голосования. Подобная мера коснется и представителей СМИ: по действующему законодательству они могут стать наблюдателями на основании краткосрочного соглашения, но в случае принятия инициативы потребуется трудовой договор с редакцией.
Пока эти категории граждан могут присутствовать на протяжение всего процесса голосования, включая подсчет бюллетеней. После принятия законопроекта, напомнил Кирьян, в качестве наблюдателей останутся члены избирательной комиссии.
Они, конечно, тоже могут выразить несогласие с чем-либо, указать на определенные нарушения и зафиксировать их. Однако кандидаты все равно старались не пренебрегать привлечением дополнительных лиц для оценки происходящего на участках, отметил политолог.
«Когда вы убираете [доверенных лиц и СМИ], вы технически снижаете количество глаз, которые смотрят за ходом голосования на том участке, на котором это интересно — неважно, провластному или оппозиционному кандидату», — подчеркнул руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.
Нужно ли наблюдение
Кирьян усомнился, что инициатива может вызвать возражения. Довольно давно достигнут некоторый консенсус в том, что выборы частично носят плебисцитарный характер — всегда есть фаворит, который, по большому счету, попросту подтверждает свою поддержку, пояснил он.
«И насколько я помню, те движения, которые профессионально занимались интерпретацией тех или иных "правильных" или "неправильных" результатов выборов на основании разных математических моделей, статистических выводов или анализа численности факторов, которые могли влиять на результат, включая нарушения, сегодня фактически находятся вне правового поля», — сказал эксперт.
Если представители таких организаций или движений действительно выведены за пределы правового поля, то и их выводы или оценки находятся там же, уточнил Кирьян.
«В такой ситуации наблюдение носит чисто исторический характер. Вы фиксируете какие-то вещи для истории, которые потом будут интерпретировать историки, а в текущем политическом процессе — это уже прямого влияния оказать не может», — заключил Кирьян.
Помимо этого, Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон, регламентирующий проведение выборов, в том числе досрочных, и позволяющий регионам отзывать сенаторов из Совета Федерации до окончания срока их полномочий. Инициатором выступил сенатор Андрей Клишас.