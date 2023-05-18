Зависимое наблюдение. Выборы в РФ скрывают от лишних глаз

Представители обеих палат Федерального собрания предложили упразднить независимое наблюдение на выборах всех уровней в России. Предполагается, что доверенные лица кандидатов и избирательных объединений, а также журналисты, не трудоустроенные в редакциях на постоянной основе, больше не смогут присутствовать на участках для оценки процесса «со стороны».