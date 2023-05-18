Путин: Россия планирует продать до 60 млн тонн зерна по итогам текущего сельхозгода

Росси сохраняет статус одного из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. По итогам 2022-2023 сельскохозяйственного года она может поставить на международные рынки 55-60 млн тонн зерна, заявил президент Владимир Путин.
На совещание о ходе весенних полевых работ он подчеркнул, что отечественные компании зарекомендовали себя как надежные и предсказуемые партнеры. Так будет продолжаться и впредь.
Также Путин указал, что власти должны оказывать всю необходимую поддержку аграриям. Особенное внимание этому вопросу стоит уделить в новых субъектах.