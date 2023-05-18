Баранец объяснил, почему первая волна контрнаступления ВСУ внезапно остановилась

Российским силам, подчеркнул Баранец, после незначительного успеха ВСУ, удалось вернуть под свой контроль все оставленные позиции и даже с лихвой. А сейчас ситуация на линии фронта перешла в состояние окопной борьбы, когда ни одна из сторон не добивается значительного продвижения.