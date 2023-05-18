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Баранец объяснил, почему первая волна контрнаступления ВСУ внезапно остановилась

Армия
Баранец объяснил, почему первая волна контрнаступления ВСУ внезапно остановилась

Долгожданное украинское контрнаступление, которое Киев при помощи западных союзников так старательно готовил, едва начавшись, сразу остановилось, вызвав множество вопросов. Это может быть связано с решительным отпором российской стороны, который заставил украинское командование взять паузу для обдумывания следующего шага.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «Радио 1» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«У наших сограждан создается впечатление, что с таким шумом начатое украинцами контрнаступление застопорилось, застряло, даже в самой горячей точке – Бахмуте [Артемовске]», – заявил обозреватель.
Баранец объяснил, почему первая волна контрнаступления ВСУ внезапно остановилась

Российским силам, подчеркнул Баранец, после незначительного успеха ВСУ, удалось вернуть под свой контроль все оставленные позиции и даже с лихвой. А сейчас ситуация на линии фронта перешла в состояние окопной борьбы, когда ни одна из сторон не добивается значительного продвижения.

«У нас есть серьезные подвижки и под Авдеевкой, и под Марьинкой, и под другими населенными пунктами. Но, глобально, можно говорить, что первая волна украинского контрнаступления захлебнулась, и сейчас российское командование обдумывает – как действовать дальше», – подчеркнул Баранец.

Точно так же, по его словам, и противник на данном этапе обдумывает сложившееся положение и пытается разработать наиболее выгодный для себя план.

Для российской стороны главной целью по-прежнему остается взятие под свой контроль Авдеевки и Марьинки. После того, как это произойдет, для армии России откроется оперативный простор для достижения стратегических целей – взятия городов Славянск и Краматорск.

«Битва за них будет долгой и очень трудной, потому что это очень мощно укрепленные пункты украинцев», – предупреждает Баранец.
Баранец объяснил, почему первая волна контрнаступления ВСУ внезапно остановилась

Но, объясняет эксперт, говорить о полном освобождении Донецкой Народной Республики можно будет только после того, как Россия возьмет под контроль Славянско-Краматорское направление.

А добиться освобождения ДНР для России принципиально важно, так как эта победа ВС РФ нанесет Киеву очень серьезный моральный и политический урон, подчеркнул собеседник «Радио 1».

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