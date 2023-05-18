Песков: Россия не может оставить без ответа недружественные действия стран

Москва не оставит без ответа недружественные шаги стран по отношению к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение о заморозке счетов финских дипломатических представительств.
«Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что руководство Финляндии арестовало землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки.