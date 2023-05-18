MWM: уничтоженный ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot продержался на Украине не больше месяца

Подразделения ВС РФ при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал» ликвидировали американской зенитный ракетный комплекс Patriot в зоне проведения спецоперации. Однако эта система выдержала на Украине меньше месяца, пишет издание Military Watch Magazine.
«Высокая стоимость и ограниченное количество перехватчиков Patriot были ключевым аргументом в пользу отказа от отправки систем в Украину, а их эффективность также была поставлена под сомнение», — говорится в статье.
Аналитики отметили, что на это также повлияла точная работа российских ракет «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Они фактически сделали из ЗРК Patriot легкую мишень для ударов.