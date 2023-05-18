Reuters: НАТО впервые после холодной войны готовит план военного противостояния с Россией

Североатлантический альянс, впервые после окончания холодной войны, разрабатывает крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией, сообщает агентство Reuters.
Агентство приводит слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, который заявил, что Альянс должен быть готов к противостоянию с Россией в любое время.
Кроме того, руководство НАТО разрабатывает для членов военного блока руководство по модернизации вооруженных сил и логистики. Утвердить эти военные планы планируется 11-12 июля на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, передает Reuters.
Ранее западные СМИ сообщали, что НАТО завершает работу над крупнейшей реорганизацией военного блока со времен холодной войны.