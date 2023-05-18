«На трамвай билетов нет». Почему в Барнауле не прижилась бескондукторная оплата проезда

Администрация Барнаула отказалась от использования бескондукторной системы оплаты проезда в трамваях из-за безбилетников. Метод был введен в тестовом режиме на маршрутах №7 и №9 в январе 2023 года.
Выяснилось, что фактически только около 30% пассажиров оплачивали проезд, остальные ездили «зайцами». Об этом сообщил замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
«Система не показала эффективности. Оказалось, что пассажиры просто ездили бесплатно, поэтому мы прекратили эксперимент на этих двух трамваях», — сказал он журналистам.
Изначально система должна была помочь в условиях дефицита проводников. Многие трамваи Барнаула уже больше года курсируют по городу только с водителями, которые и принимают оплату. Это вызывает неудобство у пассажиров, а также создает угрозу ДТП.
Впрочем, в некоторых города новая система все же работает: например, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.