Лукашенко: Россия в 2022 году могла подписать невыгодный договор с Украиной

Российские власти весной 2022 года могли поставить подпись в невыгодном для них договоре с украинским руководством. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет о проекте документа, представленного на переговорах в Турции. По словам главы республики, как только официальная Москва пошла на мирные инициативы, соглашение оказалось в корзине для мусора.
«Если бы Россия сейчас его (договор. — Прим. ред.) читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заметил Лукашенко, встретившись с участниками заседания Совета ПА ОДКБ.
Ранее белорусский лидер призвал сформировать новый документ для прекращения конфликта на Украине. На этом фоне Лукашенко попросил Киев вновь сесть за стол переговоров. Он выступил против обвинений в конфронтации и обострении ситуации.