FIVB считает Россию виновной в переносе ЧМ-2022 в Польшу и Словению

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что РФ все еще рассчитывает получить компенсацию за отмену домашнего чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Матч ТВ».