FIVB считает Россию виновной в переносе ЧМ-2022 в Польшу и Словению

Международная федерация волейбола (FIVB) обвинила Россию в отмене чемпионата мира 2022 года.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что РФ все еще рассчитывает получить компенсацию за отмену домашнего чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Матч ТВ».
«Перспективы все равно сохраняются хорошие. Вопрос только в сумме компенсации. FIVB считает в отмене чемпионата мира виновной именно нашу сторону и не считает это форс‑мажором», — подчеркнул глава ВФВ.
Чемпионат мира по волейболу 2022 года прошел в Польше и Словении. Планетарное первенство перенесли из России из-за начала СВО на Украине.