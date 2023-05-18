Рожин: Одесса слишком рано обрадовалась продлению зерновой сделки

Российская сторона, согласившись на очередное продление зерновой сделки, заранее все просчитала. И поэтому Одессе, через порты которой украинская сельхозпродукция экспортируется на Запад, радоваться в данном случае нечему.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя взрывы, прозвучавшие минувшей ночью в Одессе.
Напомним, накануне стало известно о продлении заканчивающейся зерновой сделки еще на два месяца, несмотря на то, что обязательства, которые киевский режим и страны Запада в рамках соглашения брали на себя перед российской стороной, так и не были выполнены.
Срок действия сделки, которая в прошлый раз была продлена лишь на 60 дней, истекал 18 мая. И 17 мая Турция сообщила, что в результате успешных переговоров сделка вновь продлевается на два месяца.
При этом той же ночью в Одессе были зафиксированы взрывы, хотя информации о том, какие объекты удалось поразить, пока не поступило.
«Одесса отмечает продление зерновой сделки. ПВО тоже отмечает и ничего не сбивает», – написал по этому поводу Борис Рожин у себя в Telegram-канале, сопроводив этот лаконичный пост фотографиями и видеозаписями мощных взрывов, снятыми очевидцами.
Напомним, минувшей ночью, помимо Одессы воздушная тревога объявлялась в семи украинских областях. А в начале недели во время удара высокоточным оружием по Киеву российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был поражен комплекс ПВО Patriot, ранее поставленный Украине Соединенными Штатами.