Песков: Кремль официально подтверждает продление сделки по украинскому зерну

Российская сторона приняла решение продолжить участие в соглашении по украинскому зерну, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в переговорном процессе с участием представителей ООН, Турции и Украины имеется определенный прогресс. Он также добавил, что дальнейшие перспективы договоренности зависят от лиц, с которыми представители ООН будут обсуждать российскую часть соглашения.