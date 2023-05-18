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Власти штата Монтана запретили TikTok

Европа и США
Власти штата Монтана запретили TikTok

Монтана стала первым американским штатом, который запретил китайскую соцсеть для просмотра коротких видео TikTok. Губернатор Грег Джанфорте подписал законопроект, запрещающий магазинам мобильных приложений предлагать эту платформу в штате со следующего года.

Правительство США, а также более половины штатов, уже запретили приложение на устройствах сотрудников государственных учреждений, а администрация президента Джо Байдена угрожает общенациональным запретом TikTok.

Представители соцсети ранее отрицали, что когда-либо передавали персональные данные китайскому правительству, и обещали, что не будут этого делать, даже если Пекин их об этом попросит. Однако подобные связи вызывают в США опасения относительно национальной безопасности.

В официальном заявлении TikTok говорится, что принятый в Монтане закон «нарушает права на свободу слова граждан штата», и компания намерена «защищать права пользователей внутри и вне Монтаны».

Закон Монтаны по запрету TikTok вступит в силу с 1 января 2024 года. В соответствии с ним предусматривается штраф в 10 тыс. долларов за каждый день, когда магазин приложений или компания будут предоставлять людям доступ к TikTok. Штрафы не применимы к пользователям.

Губернатор Монтаны также запретил использование на устройствах, выданных правительством, всех приложений, которые собирают и предоставляют личную информацию или данные иностранным компаниям. В число этих приложений попали WeChat (Китай) и Telegram, основанный в РФ.

Оппоненты закона считают, что данная мера является недопустимым вмешательством правительства, и говорят, что жители Монтаны могут легко обойти запрет, используя VPN, которая «подделывает» местоположение пользователя.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что новый дата-центр китайской компании TikTok в Норвегии мешает норвежской оборонной компании Nammo производить боеприпасы для нужд ВСУ и стран-участниц НАТО.

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