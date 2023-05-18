Власти штата Монтана запретили TikTok

Закон Монтаны по запрету TikTok вступит в силу с 1 января 2024 года. В соответствии с ним предусматривается штраф в 10 тыс. долларов за каждый день, когда магазин приложений или компания будут предоставлять людям доступ к TikTok. Штрафы не применимы к пользователям.