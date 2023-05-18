«Еще несколько дней упритесь, как можете»: Пригожин обратился к военачальникам Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обратился к высшему руководству Министерства обороны России. Он призвал военачальников удерживать позиции под Бахмутом (Артемовском), чтобы не оголять фланги «оркестра».
По словам Пригожина, регулярные войска МО РФ отступили почти на 600 метров, предоставив противнику доступ к рубежам к северу от города. Дальнейший отход может привести к потере села Сакко и Ванцетти.
«Я обращаюсь к высшему руководству министерства обороны публично, потому что письма мои не читают: у меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кужугетович, пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти, еще несколько дней упритесь, как можете», — призвал создатель «оркестра», заявление которого опубликовала его пресс-служба.
Ранее Пригожин озвучил актуальную информацию о ситуации в Бахмуте. По его словам, под контролем противника остаются считанные проценты территории города.