Forbes: Путин готов прервать соглашения о двойном налогообложении с Западом в июне

Указ президента РФ Владимира Путина об универсальной приостановке соглашения о двойном налогообложении с «недружественными» странами может быть опубликован в конце июня. Об этом узнал Forbes от двух источников, знакомых с этим процессом.
Временно остановить действие СИДН с Западом предложили в марте Минфин и МИД России. Заморозка значит, что предусмотренные договорами пониженные или нулевые ставки налогов у источника доходов применяться прекратят.
Источник издания в Федеральной налоговой службе подтвердил, что сейчас рассматривается защита от двойного налогообложения физлиц. Но пока, по его словам, никакого четкого решения по этой теме нет.
Другой собеседник Forbes, принимавший участие в обсуждении на этапе сбора мнений Минфином, считает ситуацию прежде всего политическим шагом. Фискальной цели эта мера не несет, добавил источник в ФНС.