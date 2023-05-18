Канцелярия Дуды: Евросоюз опасается «замораживания» конфликта на Украине

Европейский союз опасается возможного «замораживания» украинского кризиса. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач.
В эфире радиостанции Zet чиновник отметил, что такой сценарий не соответствует интересам Варшавы или какой-либо другой европейской страны.
«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени», — подчеркнул Пшидач в разговоре с журналистами.
Американский журналист Сеймур Херш ранее сообщил, что группа стран Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает Киев остановить конфликт на Украине.