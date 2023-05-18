Представитель МИД Китая выступил против превращения Украины в линию фронта между странами

Украина не должна превратиться в линию фронта в борьбе между странами. Так считает официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат прокомментировал недавнее интервью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера The Economist. В ходе разговора с журналистами он выступил за принятие украинского государства в блок НАТО.
«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами», — подчеркнул Вэньбинь на брифинге.
Представитель МИД КНР призвал стороны конфликта держаться спокойно и сдержанно, при этом отказываясь от действий, которые могут обострить ситуацию. Вэньбинь заметил, что расширение Североатлантического альянса не обеспечит региональную безопасность.