Рособоронэкспорт на выставке HeliRussia 2023 представит модели модернизированных вертолетов

Компания «Рособоронэкспорт» во время выставки HeliRussia 2023 в Москве покажет линейку модернизированных боевых вертолетов. Об этом заявил глава концерна Александр Михеев.
По его словам, в усовершенствованных моделях был учтен опыт проводимой спецоперации на Украине. Он также добавил, что военная техника успела показать на передовой высокие результаты и надежность.
«Большинство продвигаемых сегодня "Рособоронэкспортом" российских вертолетов хорошо известны на мировом рынке и занимают топовые позиции в своих сегментах», — отметил Михеев.
Рособоронэкспорт представит на мероприятии боевые вертолеты Ка-52, Ми-17В-5 и Ми-35М. Глава компании отметил, что с 2001 года они предоставили более 1200 винтокрылых машин своим партнерам, в том числе из стран Запада.