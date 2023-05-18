Полиция Австралии применила электрошокер против 95-летней женщины в доме престарелых

В Австралии 95-летняя женщина, страдающая деменцией, получила травму головы после того, как была предположительно оглушена электрошокером в доме престарелых.
Как сообщает The Guardian, полиция начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего в доме престарелых городка Кума.
Независимый кандидат на выборах в избирательном округе Эден-Монаро Эндрю Талер со ссылкой на родственников пострадавшей заявил, что женщина получила два удара током от полицейского, после чего упала и ударилась головой. Талер подтвердил, что женщина ни на кого не нападала, а просто шла по коридору в момент инцидента.
Работники службы круглосуточной помощи больным деменцией выступили в поддержку пострадавшей:
«Мы разочарованы, что использование электрошокеров продолжается, несмотря на наши повторные просьбы о немедленном прекращении использования этого оружия в отношении старых людей».
Министр социального обеспечения страны Анн Растессен считает, что данную ситуацию необходимо освещать более широко.
Дом престарелых Ялламби Лодж, в котором произошел инцидент, предназначен для больных с диагнозами деменции и Альцгеймера.