Полиция Австралии применила электрошокер против 95-летней женщины в доме престарелых

Независимый кандидат на выборах в избирательном округе Эден-Монаро Эндрю Талер со ссылкой на родственников пострадавшей заявил, что женщина получила два удара током от полицейского, после чего упала и ударилась головой. Талер подтвердил, что женщина ни на кого не нападала, а просто шла по коридору в момент инцидента.