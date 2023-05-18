Лукашенко считает сплоченность членов ОДКБ единственным шансом для сохранения суверенитета

Страны-члены ОДКБ должны «держаться друг друга» для сохранения суверенитета. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства выступил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. По его словам, Минск нацелен на повышение сплоченности стран.
«Надо держаться друг друга. Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», – сказал Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и ПВО. По его словам, войска находятся в повышенной готовности несколько суток.