Politico: Берлин и Лондон давят на Вашингтон с целью ускорить передачу истребителей F-16 Киеву

По словам экспертов издания, страны НАТО не могут начать реэкспорт американских истребителей на Украину, не получив на это одобрение Вашингтона. Кроме того, передача ВСУ ЗРК Patriot и крылатых ракет Storm Shadow свидетельствует о том, что западные страны начали меньше беспокоиться об угрозах эскалации конфликта на Украине. Это может отразиться и на поставках истребителей F-16.