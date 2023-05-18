Импорт японских автомобилей в Россию увеличился на 77%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле нынешнего года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят статистические данные, опубликованные министерством финансов страны.
В то же время объем экспорта мотоциклов и автоциклов за тот же период вырос на 86,4%, передает издание EurAsia Daily. Объем экспорта цветных металлов увеличился в три с половиной раза, изготовленной резины — более чем в два раза. На 51,8% выросли поставки в Россию видео- и аудиоаппаратуры.
В то же время экспорт изделий из стали и железа снизился по сравнению с апрелем 2022 года почти в два раза (на 97,9%), а экспорт бумаги и бумажных изделий уменьшился на 34,6%.
Что касается совокупного экспорта из Японии в Россию, то он в апреле 2023 года увеличился на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).