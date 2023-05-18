Импорт японских автомобилей в Россию увеличился на 77%

В то же время объем экспорта мотоциклов и автоциклов за тот же период вырос на 86,4%, передает издание EurAsia Daily. Объем экспорта цветных металлов увеличился в три с половиной раза, изготовленной резины — более чем в два раза. На 51,8% выросли поставки в Россию видео- и аудиоаппаратуры.