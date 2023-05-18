Пугачева поддержала обвиняемого в дискредитации армии Евгения Ройзмана

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала в суде обвиняемого по статье о дискредитации ВС РФ политика Евгения Ройзамана (признан иноагентом в России).
Эстрадная певица Алла Пугачева написала положительную характеристику бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману✱, уголовное дело в отношении которого рассматривают 18 мая. Об этом информирует URA.RU.
Октябрьский суд Екатеринбурга сегодня проводит третье заседание по делу Ройзмана. Политика обвиняют по статье 280.3 УК РФ в связи с его выступлениями на стриме в адрес вооруженных сил России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами