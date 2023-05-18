Жители Польши высмеяли общественное телевидение за миф о «рае» в стране

Машина пропаганды в Польше дала сбой — население перестало верить тому, что показывают на местном телевидении.
Авторы канала TVP рассказали, что колбаса в стране дешевеет, а экономика растет. Зрители оставили резкие комментарии к этому выпуску и отметили, что жизнь поляков не имеет ничего общего с тем, что показывают по местному телевидению, пишет издание INN Poland.
«Польша — это просто рай на земле. Такое впечатление могли получить зрители вчерашних "Известий" телеканала TVP», — написал один из телезрителей.
Другой житель отметил, что смотрит данный телеканал, потому что «не может позволить себе наркотики». Еще один комментатор добавил, что если такая тенденция сохранится, то «через 308 дней еда в стране будет бесплатной».
Ранее поляки высмеяли слова президента страны Анджея Дуды о «капитуляции России». Многие отметили, что он ничего не понимает в истории, передает телеканал «360».