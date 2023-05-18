Жители Польши высмеяли общественное телевидение за миф о «рае» в стране

Авторы канала TVP рассказали, что колбаса в стране дешевеет, а экономика растет. Зрители оставили резкие комментарии к этому выпуску и отметили, что жизнь поляков не имеет ничего общего с тем, что показывают по местному телевидению, пишет издание INN Poland.