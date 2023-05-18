Медведев ответил приближающемуся к юбилею Киссинджеру на призыв включить Украину в НАТО

Российский политик напомнил, что американскому дипломату исполнится 100 лет через несколько дней. По его словам, если Киев примут в Североатлантический альянс, то Украина продолжит предпринимать попытки по «возвращению» территорий. Тогда Москве придется жестко отвечать на такие действия, после чего НАТО задействует пятую статью Вашингтонского договора.