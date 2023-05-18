Медведев ответил приближающемуся к юбилею Киссинджеру на призыв включить Украину в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера включить Украину в состав НАТО.
Российский политик напомнил, что американскому дипломату исполнится 100 лет через несколько дней. По его словам, если Киев примут в Североатлантический альянс, то Украина продолжит предпринимать попытки по «возвращению» территорий. Тогда Москве придется жестко отвечать на такие действия, после чего НАТО задействует пятую статью Вашингтонского договора.
«Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею», — написал Медведев в Telegram-канале.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что решение о вступлении Украины примет не генсек Альянса, а страны, входящие в НАТО.