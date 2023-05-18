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МИД России предупредил Чехию об ответе на решение по использованию недвижимости СССР

Политика
МИД России предупредил Чехию об ответе на решение по использованию недвижимости СССР

Российская сторона прорабатывает ответные меры для Чехии. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат предупредила Чехию об ответе на решение по использованию недвижимости СССР. В настоящий момент меры готовятся в межведомственной формате.

«Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение 5 минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать, и в межведомственном формате», — пояснила Захарова в эфире «Соловьев Live».

Ранее стало известно, что России теперь нужно будет платить аренду за использование земельных участков и недвижимости СССР. Правительство Чехии отменило соответствующее решение, которое приняли в 1970-х годах.

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