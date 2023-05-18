Аналитик JPost назвал бессмысленной передачу Украине систем ПРО «Железный купол»

Передача ПРО «Железный купол» израильского производства Киеву не имеет смысла из-за размеров украинской территории. Таким мнением поделился военный аналитик Йона Джереми Боб в материале для The Jerusalem Post.
По его словам, многие обстоятельства делают функции данного комплекса ограниченными, в том числе эффективная работа ракет ВС РФ и размеры государства. Он подчеркнул, что Украине необходимо десятки таких «Железным куполов», чтобы эффективно отражать удары противника. Однако такого количества попросту не существует.
«Один или два "Железных купола" из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», — подытожил эксперт.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможной передаче Киеву систем ПРО «Железный купол». При этом ранее страна не оказывала ВСУ никакой военной помощи.