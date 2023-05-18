Аналитик JPost назвал бессмысленной передачу Украине систем ПРО «Железный купол»

По его словам, многие обстоятельства делают функции данного комплекса ограниченными, в том числе эффективная работа ракет ВС РФ и размеры государства. Он подчеркнул, что Украине необходимо десятки таких «Железным куполов», чтобы эффективно отражать удары противника. Однако такого количества попросту не существует.