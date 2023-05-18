Актер Чадов прокомментировал слухи о вступлении в должность советника пермского губернатора

Ранее Чадов написал в соцсетях, что будет заведовать культурной жизнью в Прикамье. Точнее, курировать сферу кино. Он выразил признательность главе региона Дмитрию Махонину за оказанное доверие. Сейчас Чадов поспешил объяснить, что информация была лишь всего шуткой на фоне начала съемок нового фильма.