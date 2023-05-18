Актер Чадов прокомментировал слухи о вступлении в должность советника пермского губернатора

Актер Алексей Чадов объяснил, почему новость о его назначении на должность советника губернатора Пермского края не соответствует действительности. Он признался, что слишком вошел в роль, когда рассказывал о своем персонаже в новой ленте.
Ранее Чадов написал в соцсетях, что будет заведовать культурной жизнью в Прикамье. Точнее, курировать сферу кино. Он выразил признательность главе региона Дмитрию Махонину за оказанное доверие. Сейчас Чадов поспешил объяснить, что информация была лишь всего шуткой на фоне начала съемок нового фильма.
«Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме "Культурная комедия". Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — успокоил актер подписчиков в соцсетях.
Напомним, в ленте «Культурная комедия» вместе с Алексеем Чадовым сыграют Юрий Стоянов, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие. Съемки комедии пройдут в Москве и на исторических локациях Пермского края.