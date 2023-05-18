Логотип чемпионата мира по футболу 2026 года представили в Лос-Анджелесе

Глава ФИФА Джанни Инфантино и двукратный чемпион мира по футболу Роналдо представили в Лос-Анджелесе логотип ЧМ-2026. Эмблема представляет собой изображение трофея и год проведения планетарного первенства в США, Канаде и Мексике. Сегодня ФИФА представит логотипы всех городов, в которых состоятся матчи турнира.