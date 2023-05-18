Mash: украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильный пропускной пункт в Курской области

Украинский беспилотник сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
«Это произошло вчера, около 19:30. Дрон запускали со стороны Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пропускной пункт находится в 200 метрах от российско-украинской границы. В результате инцидента два пограничника получили осколочные ранения.
Ранее СМИ сообщили о сходе с рельсов железнодорожного состава под Симферополем. Причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц».