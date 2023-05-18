Ростех сообщил о передаче ВС РФ нового пехотного огнемета «Бородач»

Вооруженные силы ВС РФ впервые получили на вооружение пехотный огнемет «Бородач» для ведения боя в условиях города. Об этом РИА Новости сообщил замгендиректора компании «Техмаш» Александр Кочкин
«Это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом», — объяснил он.
Эксперт отметил, что «Бородач» способен поражать живую силу противника, которые укрываются в зданиях и других сооружениях. Кроме того, огнемет способен поражать автомобильную и бронированную технику.