Авторы Hürriyet сообщили о тактическом «сражении» Эрдогана и Кылычдароглу

Второй тур президентских выборов в Турции станет сложным процессом убеждения для кандидатов в лидеры страны. Об этом рассказали в издании Hürriyet.
Авторы СМИ сообщили о тактическом «сражении» действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его главного оппонента Кемаля Кылычдароглу. После завершения первого тура выборов лидера Турции оба политика выступили в обращениями.
«Оба лидера выступили с первыми обращениями к молодежи. В последние 10 дней предстоит жесткий процесс убеждения: 9,5 миллионов не голосовавших придут на избирательные участки», — рассказали журналисты.
Политики будут реализовывать свои кампании, посещая определенные локации. Больших митингов перед вторым туром не предвидится.
В результате первого голосования Эрдоган набрал 49,51%, его соперника поддержали 44,88% граждан. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.