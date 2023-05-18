«Кто при немцах жил, тот и сейчас живет»: Пригожин объяснил, почему Беглову и его окружению безразлична СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в окружении губернатора Петербурга Александра Беглова очень много людей, которым безразлична специальная военная операция на Украине.
По словам бизнесмена, главной целью такого окружения Беглова является собственное обогащение, поэтому эти люди группируются и отстаивают собственные интересы. Частью преступной группировки является и сам Беглов.
Глава Северной столицы рассчитывает, что те самые «активнутые» граждане России, участвующие в СВО, когда-нибудь наконец-то погибнут, и ему придется встраиваться в новую систему. Поэтому губернатор и держит возле себя лояльных проукраински настроенных товарищей, отметил предприниматель.
«Как в народе говорили: “кто при немцах жил, тот и сейчас живет”. Это про его проукраинских друзей», — заявил Пригожин в интервью изданию «Невские Новости».
Пригожин обратил внимание журналистов на деятельность бизнесмена Дмитрия Цветкова, который сбежал за границу, критикует действия руководства России, а также оказался причастным к выводу за рубеж 493 миллионов рублей, выделенных на разработку ударно-разведывательного беспилотника. Но несмотря на все это, Цветков продолжает зарабатывать на госзаказах, которые ему подбрасывает губернатор Александр Беглов.
С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на сайте «Невских новостей».