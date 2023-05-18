«Кто при немцах жил, тот и сейчас живет»: Пригожин объяснил, почему Беглову и его окружению безразлична СВО

Пригожин обратил внимание журналистов на деятельность бизнесмена Дмитрия Цветкова, который сбежал за границу, критикует действия руководства России, а также оказался причастным к выводу за рубеж 493 миллионов рублей, выделенных на разработку ударно-разведывательного беспилотника. Но несмотря на все это, Цветков продолжает зарабатывать на госзаказах, которые ему подбрасывает губернатор Александр Беглов.