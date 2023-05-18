Инвестор Роджерс допустил исчезновение МВФ и ФРС США в ходе нового финансового кризиса

Кроме то, инвестор поставил под сомнение и судьбу Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Он напомнил, что в стране за всю ее историю существовали три центральных банка. Первые два исчезли из-за многочисленных ошибок. Такая же судьба может ждать и ФРС. При этом инвестор указал на то, что вышеуказанные организации не исчезнут в одночасье, так как имеют большой вес на международной арене.