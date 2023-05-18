Жители Германии выступили против отмены концерта лидера Pink Floyd Уотерса во Франкфурте

Поклонники лидера Pink Floyd Роджера Уотерса напомнили об активной гражданской позиции музыканта. Жители Германии возмутились отменой концерта артиста во Франкфурте.
Немцы выступили против отмены концерта лидера Pink Floyd. Как утверждают СМИ, причиной стали обвинения в антисемитизме. Однако сам Уотерс не признает вину.
«Он – активист, который выступает за права человека. Суть в том, что все должны иметь право говорить, что хотят, – не только артисты, но и обычные граждане», – привели слова одного из демонстрантов на сайте РЕН ТВ.
Позиция Уотерса по Украине также стала поводом для отмены концерта Уотерса. Его выступление хотели отменить в 2022 году в Мюнхене.