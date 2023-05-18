Елена Воробей рассказала, как Пугачева помогла ей продвинуться в карьере

Во время одного из выступлений Воробей подошла за кулисами к Пугачевой и попросила посмотреть ее концертные номера. Она вспомнила, что обратилась к певице, учитывая ее известность, практически на «полусогнутых», а у звезды было всего несколько минут перед выходом на сцену.