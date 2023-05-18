Елена Воробей рассказала, как Пугачева помогла ей продвинуться в карьере

Юмористка Елена Воробей рассказала, как певица Алла Пугачева помогла ей стать известной. Примадонна пригласила ее на самый важный концерт на российской эстраде.
Во время одного из выступлений Воробей подошла за кулисами к Пугачевой и попросила посмотреть ее концертные номера. Она вспомнила, что обратилась к певице, учитывая ее известность, практически на «полусогнутых», а у звезды было всего несколько минут перед выходом на сцену.
«Пока мы шли, я сказала, что хотела бы всерьез заняться эстрадой, что я вообще театральная артистка... Она сказала: "Ну, покажи мне свои песни"», — добавила Воробей в беседе с RTVI.
После того как Пугачева прослушала репертуар Воробей, она выбрала одну юмористическую композицию для «Рождественских встреч». Певица посоветовала артистке эстрады сосредоточиться именно на комедийной составляющей ее таланта. Как резюмировала Воробей, благодаря Пугачевой у нее появился в шоу-бизнесе первый «блат».