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Financial Times: США считают следующие пять месяцев последним шансом для Украины

Политика
Financial Times: США считают следующие пять месяцев последним шансом для Украины

Соединенные Штаты считают, что следующие пять месяцев станут для Украины последним шансом на изменение ситуации. Об этом говорится в статье Financial Times.

По словам экспертов, некоторые политики, которые поддерживают с Белым домом контакты по украинскому вопросу, говорят, что власти США считают следующие пять месяцев решающими в конфликте. Вашингтон уверен, что это последний шанс для Киева изменить ситуацию в стране.

Обозреватели подчеркнули, что в скором времени уровень военной поддержки Украины достигнет своего максимума.

Ранее сообщалось, что американский журналист Джексон Хинкл подверг критике финансовую помощь Киеву из-за бездомных ветеранов в США.

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