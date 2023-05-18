Financial Times: США считают следующие пять месяцев последним шансом для Украины

По словам экспертов, некоторые политики, которые поддерживают с Белым домом контакты по украинскому вопросу, говорят, что власти США считают следующие пять месяцев решающими в конфликте. Вашингтон уверен, что это последний шанс для Киева изменить ситуацию в стране.