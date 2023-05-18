Эдгард Запашный намекнул на лицемерие ведущей Екатерины Андреевой

Дрессировщик Эдгард Запашный намекнул на лицемерие телеведущей Екатерины Андреевой, которая обвинила артиста цирка в жестокости по отношению к животным.
Запашный вспомнил, как Андреева принимала участие в проекте Первого канала, где плавала с дельфинами в закрытом бассейне. Тогда у телеведущей не возникало вопросов к своему поступку. Артист намекнул на лицемерие знаменитости.
«А тут цирк вдруг стал местом пытки для животных. Я ничего не понимаю в этой жизни. Не знаю, что это было. Может, женские эмоции», — заявил Запашный в интервью Лилии Абрамовой.
Он также высказался об уехавших из страны артистах, которые поливают грязью соотечественников. Дрессировщик признался, что многих из них знал лично, а теперь глубоко разочарован.