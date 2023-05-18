Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Пекин помогает облегчить гуманитарную ситуацию на Украине

Власти Китая играют значимую роль в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Дипломат переговорил с руководством Киева. Ли Хуэй отметил, что Пекин помогает облегчить гуманитарную ситуацию на Украине.
Спецпредставитель Китая находится в Киеве 17 и 18 мая. После он отправится во Францию, Германию и Россию для проведения консультаций по украинскому конфликту.
Ранее в Еврокомиссии выразили надежду на участие Пекина в урегулировании кризиса. При этом власти Китая напомнили, что они не являются непосредственными участниками конфликта. Однако готовы выслушать предложения по разрешению конфликта.