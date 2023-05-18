Россия выделит 1,3 млрд евро на достройку железной дороги к Персидскому заливу

По словам президента России Владимира Путина, транспортировка по данному коридору будет обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, на доставку грузов по нему из Санкт-Петербурга в Мумбай потребуется около десяти суток, тогда как на традиционных торговых маршрутах она занимает до 30–45 суток.