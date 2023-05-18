Россия выделит 1,3 млрд евро на достройку железной дороги к Персидскому заливу

Россия и Иран договорились о выделении денежных средств на достройку участка железных дорог Решт — Астара в исламской республике. Москва предоставит на эти цели государственный кредит в 1,3 млрд евро, пишет «Коммерсантъ».
Предполагается, что недостающую часть возведут в течение четырех лет. Достраиваемый отрезок дороги, составляющий 162 км, необходим для создания сквозного железнодорожного сообщения Ирана с Азербайджаном и Россией по западной ветке МТК «Север — Юг». Сейчас перевозка грузов по участку осуществляется автотранспортом.
По словам президента России Владимира Путина, транспортировка по данному коридору будет обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, на доставку грузов по нему из Санкт-Петербурга в Мумбай потребуется около десяти суток, тогда как на традиционных торговых маршрутах она занимает до 30–45 суток.