Спецпредставитель КНР признался в отсутствии панацеи для решения конфликта на Украине

Панацеи для урегулирования конфликта на Украине в настоящее время нет. На это обратил внимание специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
По его мнению, для разрешения сложившейся ситуации ее сторонам следует заручиться взаимным доверием. Одновременно с этим китайский дипломат выступил за формирование условий для выстраивания диалога.
«Панацеи для решения украинского кризиса не существует», — подчеркнул Ли Хуэй.
Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии нанес визит на Украину. Там он встретился за столом переговоров с президентом Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой местного МИД Дмитрием Кулебой. Политики ознакомились с позициями друг друга по текущей обстановке.