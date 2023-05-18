Спецпредставитель КНР признался в отсутствии панацеи для решения конфликта на Украине

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии нанес визит на Украину. Там он встретился за столом переговоров с президентом Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой местного МИД Дмитрием Кулебой. Политики ознакомились с позициями друг друга по текущей обстановке.