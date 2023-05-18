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Спецпредставитель КНР признался в отсутствии панацеи для решения конфликта на Украине

Политика
Спецпредставитель КНР признался в отсутствии панацеи для решения конфликта на Украине

Панацеи для урегулирования конфликта на Украине в настоящее время нет. На это обратил внимание специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

По его мнению, для разрешения сложившейся ситуации ее сторонам следует заручиться взаимным доверием. Одновременно с этим китайский дипломат выступил за формирование условий для выстраивания диалога.

«Панацеи для решения украинского кризиса не существует», — подчеркнул Ли Хуэй.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии нанес визит на Украину. Там он встретился за столом переговоров с президентом Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой местного МИД Дмитрием Кулебой. Политики ознакомились с позициями друг друга по текущей обстановке.

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