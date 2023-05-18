Депутат Чернышев предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год написания

Вице-спикер ГД Борис Чернышев предложил разрешить выпускникам переписать единый государственный экзамен в год сдачи. С данной инициативой он обратился к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову, пишет ТАСС.
По словам депутата, огромное число школьников очень переживают перед сдачей ЕГЭ, некоторые из них приходят в эмоциональное равновесие с помощью успокоительных. Однако возможность пересдать экзамен тем же летом положительно скажется на уверенности подростков и поможет набрать больше баллов.
Кроме того, в нынешних условиях страна нуждается в молодых специалистах. Поэтому возможность дать высшее образование большему числу людей выглядит весьма привлекательно.