Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге в Казани

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Казане. Были подожжены четыре релейных шкафа, сообщает Telegram-канал SHOT.
Журналисты отмечают, что горящее оборудование обнаружили ночью с 17 на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. На место оперативно вызвали полицейских с собаками, но они не смогли взять след злоумышленников. Возле сгоревших релейных шкафов обнаружены зажигалка и шариковая ручка.
На данный момент полиция занимается поиском диверсантов, однако он осложнен отсутствием видеонаблюдения в данном месте. Из-за происшествия было задержано пять грузовых составов.