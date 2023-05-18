Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге в Казани

Журналисты отмечают, что горящее оборудование обнаружили ночью с 17 на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. На место оперативно вызвали полицейских с собаками, но они не смогли взять след злоумышленников. Возле сгоревших релейных шкафов обнаружены зажигалка и шариковая ручка.