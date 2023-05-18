Инвестор Роджерс: Китай станет самой важной страной XXI века

Также он прокомментировал торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Эксперт уверен, что в таких «сражениях» нет победителей, и иногда они заходят так далеко, что превращаются в реальную вооруженную войну. Роджерс отметил, что в торговом конфликте больше виноваты США, так как Китай ведет себя более сдержанно.