Инвестор Роджерс: Китай станет самой важной страной XXI века

Китай станет следующей великой державой и займет место самой важной страны XXI века. Таким мнением поделился американский инвестор Джим Роджерс в беседе с РИА Новости.
По его словам, всегда существуют «те, кто поднимается и те, кто падает». Однако Пекин на пути к званию великой державы ожидают проблемы, подчеркнул инвестор. При этом Роджерс заявил, что США могут прийти в упадок.
Также он прокомментировал торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Эксперт уверен, что в таких «сражениях» нет победителей, и иногда они заходят так далеко, что превращаются в реальную вооруженную войну. Роджерс отметил, что в торговом конфликте больше виноваты США, так как Китай ведет себя более сдержанно.